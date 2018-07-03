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Новости. Общество
14:36, 03 Июля 2018

Музыкальный театр Карелии закрывает сезон на драматической ноте

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Премьера балета "Коппелия" в постановке Кирилла Симонова 4 и 5 июля завершит сезон в Музыкальном театре.

"Моя постановка – это в первую очередь драматическая история, – говорит автор спектакля, отмечая при этом, что, несмотря на сложную смысловую нагрузку, новый балет Музыкального театра получился зрелищным и эмоционально ярким.

Автором либретто выступила известный питерский драматург Ольга Погодина-Кузмина. Хореографический стиль спектакля – неоклассика. За дирижерским пультом – Анатолий Рыбалко. В команде постановщиков – лауреат "Золотой маски" Александр Мустонен (свет) и Павол Юраш, театральный художник из Словакии, уже признанный в Европе, но впервые представляющий свое творчество на российской сцене.

"Коппелия" – балет выдающегося французского композитора Лео Делиба, созданный им по мотивам новеллы Гофмана "Песочный человек". Герой, любивший жизнерадостную девушку Клару, был очарован прекрасной и таинственной Олимпией, которая оказалась механической куклой. В судьбе юноши зловещую роль играет некий Коппелиус, в котором он видит Песочного человека из страшных сказок его детства.

В XIX веке создатели балета убрали из него всю мистику – и появилась веселая история о ссоре и примирении двух влюбленных, за полтора столетия перетанцованная всеми ведущими мировыми балетными труппами. Кирилл Симонов вместе с Ольгой Погодиной-Кузминой вернули Гофмана с его мотивами мистики и рока в "Коппелию", и в результате легкий комедийный сюжет зазвучал как трагедия крушения человеческой жизни.

В новой версии "Коппелии" действие происходит в России в двух временных отрезках, которые автор либретто образно определила как время "между страхом и мечтанием". Пролог к основным событиям происходит в 1937 году, а весь спектакль – в 1960-е годы во дворе обычной советской хрущевки.

Типичный советский двор и трехэтажную хрущевку на сцене Музыкального театра построил известный европейский театральный художник Павол Юраш (Словакия). Ему принадлежит и авторство костюмов, сложный принт которых потребовал даже спецзаказа и был напечатан для театра в Санкт-Петербурге.

В "Коппелии" занята вся балетная труппа Музыкального театра. Наряду с классическими танцами в спектакле много номеров, музыка которых основана на национальном фольклоре, – польская мазурка, венгерский чардаш, шотландская жига и др.

Это дает возможность показать в выгодном свете работу кордебалета, добавить спектаклю зрелищной и эмоциональной яркости. Разнообразие классического и характерного танца "Коппелии" в спектакле Кирилла Симонова передается через неоклассику, которая является основой авторского стиля хореографа.

Главные партии на премьерных показах 4 и 5 июля исполнят солисты балета Московского Государственного академического музыкального театра имени Н. И. Сац Алевтина Касаткина (Коппелия) и Сергей Беломысов (Натанаэль).

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