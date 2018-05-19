Музыкантов панк-группы из Карелии задержали на концерте в Петербурге

Силовики остановили концерт "Punk's not Dead" , на котором выступала группа "Ничего хорошего" из Петрозаводска.

В Петербурге сотрудники Специального отряда быстрого реагирования и люди в масках пришли на концерт "Punk's not Dead" в клуб MANHATTAN, сообщает "Медиазона".

Концерт начался 18 мая около 20:00 и должен был закончиться утром 19 мая. Примерно в час ночи в помещение ворвались сотрудники СОБР и люди в масках, которые сказали всем присутствующим повернуться лицом к стене.

В числе участников сборного концерта была команда из Петрозаводска "Ничего Хорошего". Вокалист коллектива Иван Bart был также задержан силовиками.

Как сообщил Иван корреспонденту "Столицы на Онего", сотрудники органов остановили концерт, после чего стали задерживать музыкантов и посетителей клуба.

По словам Ивана, группа "Ничего хорошего" успела сыграть свой сет, задержания начались во время выступлений другого коллектива.

Силовики проверили документы и вещи задержанных, после чего люди были отпущены на свободу. При этом музыкантов из Твери, как утверждает лидер "Ничего хорошего", продержали под стражей до утра.

Иван Bart сообщил, что представители силовых структур никак не объясняли свои действия. По словам музыканта, на концертах такие эпизоды уже неоднократно случались.

Как сообщает "Медиазона", сотрудники правоохранительных органов заявляли, что пришли на концерт из-за того, что к ним поступила информация о массовых беспорядках в клубе. Они забрали все значки, футболки и нашивки, которые продавались на мероприятии.

Одна из участниц концерта утверждает, что в визите в клуб принимали участие также сотрудники Центра по противодействию экстремизму.

На концерте "Punk's not Dead" в Северной столице должны были выступить панк-рок и ска-кор группы из Твери, Нижнего Новгорода, Петрозаводска и Петербурга.