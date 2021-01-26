МВД анонсировало эксперимент по внедрению электронных водительских прав

МВД прорабатывает совместно с Минцифры возможность дублирования в электронной форме документов, выдаваемых на бумажных носителях, но пока что автомобилистам нужно иметь при себе требуемые ПДД документы.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает РИА Новости.

Как уточнили в полиции, недавно в СМИ появилась информация о проведении эксперимента по использованию специального мобильного приложения вместо регистрационных документов на машину и водительского удостоверения. В публикациях говорится, что во время эксперимента водители будут предъявлять по требованию полицейских мобильное приложение с информацией о документах на автомобиль и правах в форме QR-кода.

"В настоящее время совместно с Минцифры России в целях повышения удобства водителей ведется совместная проработка возможности дублирования в электронной форме документов, выдаваемых на бумажных носителях", — сказала Волк.

Она добавила, что для проверки документов предполагается использование исключительно мобильных устройств сотрудников полиции, при этом средством для передачи электронных документов будет QR-код.

"Вместе с тем в пункте 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации определен перечень документов, которые водитель механического транспортного средства обязан иметь при себе и по требованию сотрудников полиции предъявлять им для проверки. В том числе это водительское удостоверение и регистрационные документы на транспортное средство", — подчеркнула Волк.

В МВД отметили, что управление автомобилем без соответствующих документов и другие изменения правового режима в субъектах Российской Федерации на период проведения опытной эксплуатации создаваемых сервисов и приложений не планируется, использование копий документов вместо их оригиналов в пилотных регионах не предусмотрено.

"В настоящее время на рассмотрении в МВД России находится проект плана реализации указанных мероприятий в части использования электронного свидетельства о регистрации транспортного средства. В отношении водительских удостоверений рассмотрение аналогичного вопроса планируется только в случае успешной реализации мероприятий по использованию электронного свидетельства о регистрации транспортного средства", — добавила Волк.