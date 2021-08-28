МВД Карелии: Полиция не станет звонить гражданам с просьбами помочь поймать преступников

МВД Карелии подготовило разъяснения, как следует вести себя гражданам, которым звонят лжесотрудники полиции и просят помочь в поимке преступников.

Поводом стали многочисленные заявления жертв мошенников.

«Постоянно повторяется одна и та же история — жертвы быстро втянулись в схемы злоумышленников, желая помочь. Кому? Якобы силовым структурам, которые выводили из тени мошенников, действующих в банковской сфере. Полиция Карелии напоминает, что ни при каких обстоятельствах исключительно в телефонном общении граждане не привлекаются к раскрытию преступлений, иным мероприятиям, проводимым правоохранителями. Указанный предлог является полностью надуманным, но, к сожалению, производит эффект на доверчивых людей. Также ни при каких обстоятельствах полицейские не навязывают конкретные финансовые действия», — говорится в сообщении МВД.

Мошенники зачастую совершают подмену телефонных номеров — у абонента на экране телефона отображается номер, полностью совпадающий с настоящими контактами сотрудников ОВД.

«Существует способ проверить поступающую таким образом информацию — исключительно самостоятельно перезвонить по номеру, с которого поступила тревожная информация. Именно личный дозвон на „высветившийся“ номер позволит понять, что аферисты лишь создавали иллюзию общения от имени официальных структур. Другие способы проверки, навязываемые злоумышленниками (проверка через сайты и тому подобное) — лишь введут в заблуждение», — пояснили в министерстве.