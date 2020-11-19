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МВД Карелии проведет "горячую линию" в интересах детей

Новости. Общество
17:40, 19 Ноября 2020
фото: © МВД Карелии
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На "горячей линии" можно будет получить устную консультацию по вопросам, связанным с деятельностью полиции в интересах детей, сообщили в МВД Карелии.

Всемирный день ребенка отмечается ежегодно 20 ноября. Правовой отдел МВД по Карелии проведет для жителей региона "горячую линию", приуроченную к этому празднику.

Получить устную консультацию по вопросам, связанным с деятельностью органов внутренних дел Российской Федерации в интересах детей.

Звонить можно 20 ноября с 10.00 до 12.00 по тел. 8(8142) 71-50-98

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