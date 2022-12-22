Девушка украла тую, украшавшую подъезд здания в Петрозаводске, - полиция ищет (ВИДЕО)

Неизвестная девушка украла дерево, которое было установлено на улице у подъезда одного из зданий в центре Петрозаводска.

Об этом сообщили в МВД Карелии.

Кража была совершена в ночь на 11 декабря на улице Шотмана.

Полиция опубликовала запись с камеры наблюдения, на которой видно, как девушка в желтых спортивных штанах подходит к подъезду, выдергивает тую и уносит в неизвестном направлении.

Всех, у кого есть значимая информация об этом происшествии, полиция просит позвонить по номерам телефонов: 8 911 427-69-69, 8 909 178-52-54 или 8 900-455-42-99.