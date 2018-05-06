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Новости. Политика
11:16, 06 Мая 2018

МВД России назвало петрозаводский митинг "Он нам не царь" малочисленным

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В общественно политическом мероприятии за свободу человека и гражданина в Петрозаводске приняли участие 40 человек, сообщили в МВД России.

В минувшую субботу, 5 мая, в разных регионах прошли общественно-политические мероприятия. По заявлениям организаторов, их целью являлось привлечение внимания к правам и свободам человека и гражданина. Стоит отметить, что не все они были согласованы с местными органами власти.

Сотрудниками полиции были предприняты все необходимые меры для обеспечения правопорядка.

В большинстве городов акции прошли с незначительным количеством участников. К примеру, в Петропавловске-Камчатском участвовало 3 человека, Курске - 15, Орле - 30, а в Петрозаводске 40 человек.

Акции в Великом Новгороде, Владивостоке, Абакане, Улан-Уде, Ульяновске, Ростове-на-Дону, Пскове, Волгограде, Оренбурге, Ярославле, Твери, Мурманске, Архангельске, Владимире, Ставрополе и Иваново собрали от 50 до 200 человек, в Иркутске приняло участие 200 человек, а в Новосибирске около 400. В ходе их проведения существенных нарушений общественного порядка не допущено.

В несанкционированных акциях в Москве и Санкт-Петербурге приняло участие около 3,5 тысяч человек.

Видео и фото митинга "Он нам не царь" смотрите здесь.

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