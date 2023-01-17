«Мы гордимся»: Шандалович рассказал о работе Литейного завода «Петрозаводскмаш» в современных условиях

Спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович сообщил о федеральной поддержке петрозаводского предприятия.

Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович обсудил с гендиректором Литейного завода Романом Лобачёвым планы по развитию предприятия. Об этом парламентарий рассказал на своей странице в социальной сети.



«Наш Литейный завод «Петрозаводскмаш» по линии федерального фонда развития промышленности получит в этом году льготный заем в 2,4 млрд рублей на перевооружение производственных мощностей, - отметил Шандалович. - Это позволит увеличить объемы выпускаемой продукции».



По словам законодателя, завод стабильно работает, несмотря на санкции, показывает рост производства и расширяет линейку литейной продукции. Это единственное в нашей стране предприятие, которое может производить чугунные изделия массой до 150 тонн. «Работают здесь в 2-3 смены», - подчеркнул Шандалович.



Отдельные успехи он отметил в импортозамещении и поисках новых точек роста. Если раньше на завод в Коломну чугунные блоки для производства дизельных двигателей тепловозов поставлялись из Германии, то после отказа западных компаний от сотрудничества их выпуск освоили на петрозаводском Литейном заводе.



Также здесь отливают изделия для станкостроительных предприятий, целлюлозно-бумажной, атомной промышленности и других отраслей. В перспективе – детали для ветроэнергетики.



«Отмечу, что Карелия всегда славилась своими металлургическими заводами. Традиции горного дела, заложенные еще Петром I, развивались на территории нашей республики не одно столетие, а благодаря инженеру Чарльзу Гаскойну Александровский завод стал центром промышленности и металлургии России в ХVIII веке. И мы гордимся, что современные карельские металлурги продолжают славные традиции своих предшественников и сегодня», - заявил Элиссан Шандалович.