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«Мы с вами одной крови!» - глава Петрозаводска призвал всех здоровых горожан стать донорами

Новости. Общество
06:40, 30 Сентября 2021
фото: © Владимир Любарский

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На станции переливания крови в Карелии практически исчерпаны все запасы – срочно нужны доноры.

На своей странице в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский написал, что на городской станции переливания крови практически исчерпаны запасы - срочно требуются доноры всех групп.

«К сожалению, служба в армии - сборы, полевые условия - и перенесённый вследствие этого гепатит лишили меня возможности стать донором самому. Но я надеюсь, что на просьбу о помощи откликнутся те, кому возраст и состояние здоровья позволяют поделиться своей кровью с другими», - написал Любарский и процитировал Маугли: мы с вами одной крови.

Ранее сообщалось, что донорский светофор показывает, что сложилась повышенная потребность всех групп крови. Если вы можете сдать кровь, то вас ждут на станции переливания по адресу: ул.Пирогова,4-а.

Время приема доноров: с 8.00 до 14.00.

Запись на донацию по номеру телефона регистратуры +79658171085 или 76-42-65 с 13 до 15 часов.

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