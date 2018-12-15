Гость рубрики "Кофе со сливками" - Вадим Сухарев, настоящий деревенский житель и глава Прионежского района.

Год назад Вадим Сухарев стал главой Деревянского сельского поселения, а затем возглавил и весь Прионежский район Карелии. Судьба словно готовила его к этому много лет. В 2004 году Вадим Сухарев – горожанин до мозга костей, неожиданно для родных и знакомых продал квартиру в Петрозаводске и купил обычный сельский дом в Деревянном.

"Вся моя жизнь и профессиональная деятельность были связаны с Петрозаводском. Но в 2004 году мы продали городскую квартиру и переехали в Деревянное, купив там обычный сельский дом. Это был осознанный выбор, так как семья росла, появились дети, нужно было как-то расширяться. Но в те годы не было никаких сегодняшних вариантов с ипотекой, и поэтому мы с женой решили просто переселиться в деревню", - говорит Вадим Сухарев.

"Мы сделали в доме ремонт, благоустроили участок, и начали жить. Мои дети пошли в садик в Деревянном и начальную школу там закончили, и я, как родитель, остался доволен уровнем обучения, воспитания и ухода. Когда мои сын и дочь ходили в садик, в группе было всего 5 детей (низкая рождаемость в те годы), и, конечно, там существовал реальный индивидуальный подход к каждому ребенку. Сельский детский сад - это замечательно", - считает он.

Интервью с Вадимом Сухаревым читайте далее.