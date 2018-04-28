Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
09:04, 28 Апреля 2018

"Мы строим жизнь!": объекты, построенные КСМ

По теме

Сервис на сайте ФНС обозначит фирмы-однодневки
28.04.18 11:08
Минфин Карелии пригрозил проверками предприятиям, игнорирующим приглашения на комиссию по налогам
28.04.18 10:50
Верховный суд Карелии проверит приговор Нелидову
28.04.18 10:41
Все новости
Загрузка...

О деятельности строительного предприятия лучше всего говорят построенные объекты.

 А в портфеле заказов компании КСМ – одной из крупнейших строительной компаний республики -  их сотни. Причём самых разных. Жилые дома и комплексы, промышленные объекты и малые гидроэлектростанции, мосты и гидросооружения, автомобильные и железные дороги, а также детские сады и школы, торговые центры и суды, стадионы, скверы, памятники и многое другое. Таким послужным списком не может похвастаться ни одна другая строительная компания в республике и лишь немногие в Северо-Западном Федеральном округе страны.

"Мы можем гордиться результатами своего труда и нашим отношением к делу", - говорит генеральный директор КСМ Николай Макаров. – Я бесконечно горд, что мне выпала честь руководить таким коллективом, настоящими строителями, профессионалами. Мы – не просто коллектив, мы – команда!"

О компании и построенных ею объектах жители Карелии могли узнать немного больше из программы "Акцент" на телеканале "Россия-24".

На правах рекламы

По теме

Сервис на сайте ФНС обозначит фирмы-однодневки
28.04.18 11:08
Минфин Карелии пригрозил проверками предприятиям, игнорирующим приглашения на комиссию по налогам
28.04.18 10:50
Верховный суд Карелии проверит приговор Нелидову
28.04.18 10:41
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.04.2018, 09:18
ФОТО и ВИДЕО: Люди выпрыгивают из окон горящего дома в Петрозаводске, заявляют очевидцы
22.04.2018, 13:55
ФОТО: Водителей в Карелии предупреждают о смертельно опасной дороге
26.04.2018, 14:37
В полиции рассказали, кто выпал из окна 8 этажа высотки на Кукковке
24.04.2018, 13:53
Девлет Алиханов выиграл процесс в Европейском суде по правам человека
23.04.2018, 11:16
Что происходит с дорогами Петрозаводска?
27.04.2018, 11:33
Парфенчикову прочат отставку с поста главы Карелии

Аналитика

27.04.2018 14:33
Капитал
Улучшение инвестиционного климата стало главной темой энергетической конференции 1
В Петрозаводске прошла региональная инвестиционная энергетическая конференция, итогом которой стало подписание соглашений между энергетиками и бизнесом.
Век работы для города и горожан 1
27.04.2018 12:54
"А о детях вы подумали?" 4
26.04.2018 11:23
Алиханов выиграл суд по правам человека 3
24.04.2018 13:27
"Дело о мерседесах" и мини-рынки 3
24.04.2018 10:40
Вся аналитика

Чтиво

27.04.2018 11:12
Личное мнение
"Доклад окончен. Фото прилагаются" 8
Как-то всё больше и больше различаются языки говорения региональных и федеральных средств массовой информации.
Бюджетные, но не простые: что мы знаем о китайских автомобилях 1
27.04.2018 10:22
Трасса "Фонтаны": Итоги и перспективы 1
25.04.2018 09:55
Футбол как политика 2
23.04.2018 10:18
архив чтиво

Медиа

Столетие Петрозаводского городского Совета
26.04.2018 16:44
все фото и видео

Опрос

Поддерживаете ли вы введение платных парковок в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»