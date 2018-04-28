"Мы строим жизнь!": объекты, построенные КСМ

О деятельности строительного предприятия лучше всего говорят построенные объекты.

А в портфеле заказов компании КСМ – одной из крупнейших строительной компаний республики - их сотни. Причём самых разных. Жилые дома и комплексы, промышленные объекты и малые гидроэлектростанции, мосты и гидросооружения, автомобильные и железные дороги, а также детские сады и школы, торговые центры и суды, стадионы, скверы, памятники и многое другое. Таким послужным списком не может похвастаться ни одна другая строительная компания в республике и лишь немногие в Северо-Западном Федеральном округе страны.

"Мы можем гордиться результатами своего труда и нашим отношением к делу", - говорит генеральный директор КСМ Николай Макаров. – Я бесконечно горд, что мне выпала честь руководить таким коллективом, настоящими строителями, профессионалами. Мы – не просто коллектив, мы – команда!"

О компании и построенных ею объектах жители Карелии могли узнать немного больше из программы "Акцент" на телеканале "Россия-24".

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