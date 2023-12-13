Мы вас предупреждали: мешавшие уборке снега машины эвакуировали в крупном районе Петрозаводска

Минувшей ночью с Кукковки эвакуировали семь автомобилей.
В ночь на четверг, 14 декабря, на улице Ровио проводили снегоуборочные работы.
В мэрии Петрозаводска напомнили, что по четной стороне там установлены дорожные знаки, запрещающие остановку машин по четвергам, с 00.00 до 06.00.
Припаркованные автомобили, мешавшие работе снегоуборочной техники, эвакуировали на специализированную стоянку.
Также напомним, ранее мы передавали предупреждение городских властей о ночной уборке снега на Древлянке и Кукковке.
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