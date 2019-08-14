На аллее в центре Петрозаводска вырубят аварийные деревья

На Санкт-Петербургской аллее на улице Энгельса вырубят шесть аварийных деревьев, сообщили в администрации Петрозаводска.

Подрядная организация ведет реконструкцию зеленой зоны в центре города.

Сотрудники ООО "Городской комбинат благоустройства" завершают реконструкцию газонов Санкт-Петербургской аллеи на улице Фридриха Энгельса.



Фото: пресс-служба мэрии Петрозаводска

"Муниципальным контрактом предусмотрена засыпка газонов свежим плодородным грунтом, а также их планировка, утрамбовка и засев травой", - пояснила начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.

Помимо этого в ближайшее время подрядная организация удалит с аллеи шесть аварийных деревьев.