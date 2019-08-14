На аллее в центре Петрозаводска вырубят аварийные деревья

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На Санкт-Петербургской аллее на улице Энгельса вырубят шесть аварийных деревьев, сообщили в администрации Петрозаводска.
Подрядная организация ведет реконструкцию зеленой зоны в центре города.
Сотрудники ООО "Городской комбинат благоустройства" завершают реконструкцию газонов Санкт-Петербургской аллеи на улице Фридриха Энгельса.
"Муниципальным контрактом предусмотрена засыпка газонов свежим плодородным грунтом, а также их планировка, утрамбовка и засев травой", - пояснила начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.
Помимо этого в ближайшее время подрядная организация удалит с аллеи шесть аварийных деревьев.
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