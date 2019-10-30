Подписаться
Новости. Экономика
15:27, 30 Октября 2019

На "Бирже Tele2" торгуют миллионы абонентов

Загрузка...

Tele2 подвела первые итоги работы уникальной для российского телекома платформы – "Биржи Tele2".

Tele2 подвела первые итоги работы уникальной для российского телекома платформы – "Биржи Tele2". Онлайн-площадка позволяет абонентам покупать и продавать минуты, гигабайты и SMS. В первый месяц после запуска сервисом воспользовались 2,5 млн клиентов Tele2 при равном количестве покупателей и продавцов.

Благодаря новой платформе абоненты оператора получили полную свободу обращения с пакетами своего тарифного плана: теперь они могут продавать и покупать их на "Бирже Tele2". За первый месяц работы площадки количество выставленных лотов превысило миллион. Общий объем размещенного на "Бирже Tele2" интернет-трафика составил свыше 1 Пб. Пользователи сервиса также выставили на продажу более 50 млн минут и 400 тыс. SMS.

Tele2 запустила уникальную платформу 25 сентября. На "Бирже Tele2" клиенты могут размещать объявления о продаже минут и гигабайтов из пакета своего тарифа и покупать их из списка размещенных на бирже лотов. Продажа пакетов своего тарифа доступна пользователям открытой тарифной линейки "Мой Tele2" и тарифных планов "Премиум" и "Везде онлайн", а покупка – абонентам всех пакетных тарифов, в том числе архивных. Вырученные на бирже средства поступают на счет телефона абонента. Их можно потратить на оплату услуг связи.

Сервисом удобно пользоваться на сайте оператора и в мобильном приложении "Мой Tele2".

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

"Первые результаты запуска платформы подтверждают, что "Биржа Tele2" – еще один уникальный и успешный продукт, который давно ждали клиенты. Еще до начала работы сервиса наши абоненты продавали и покупали интернет-трафик в социальных сетях с помощью услуги "Делитесь гигабайтами". Но ни один из участников сделки не мог быть уверен в ее честном и прозрачном исполнении. Теперь на специальной онлайн-площадке каждый пользователь получит то, что ему нужно: пакет услуг или средства на счет. Востребованность сервиса доказывает верность наших подходов – мы предлагаем революционный для рынка продукт, созданный по "другим правилам"".

Новости Телекома

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.10.2019, 23:31
СРОЧНО: Медведь напал на дрессировщика во время циркового выступления в Карелии (ВИДЕО 18+)
24.10.2019, 16:35
Дрессировщик определил судьбу медведя, напавшего на него во время представления в Карелии
25.10.2019, 10:56
"Я взбесился и убил"
28.10.2019, 10:06
Червя нашли в глазу у жительницы Карелии
29.10.2019, 13:24
Житель соседнего с Карелией региона съел трех собутыльников
28.10.2019, 02:46
От пациента до врача один шаг

Аналитика

Сегодня 11:55
Капитал
Не "проедать", а развиваться 1
О долговой политике Карелии рассказывает министр финансов Елена Антошина.
Какие из тротуаров Петрозаводска не выдержали общественного контроля? 3
Сегодня 11:00
Абонентам МегаФон доступен кэшбэк до 30% от затрат на связь
29.10.2019 16:06
Если нарежут по-новому 1
28.10.2019 13:20
"Я взбесился и убил" 4
25.10.2019 10:56
Вся аналитика

Чтиво

28.10.2019 15:47
Без политики
"Костная клиника": три наболевших вопроса хирургу
Более 15 лет специалисты отделения амбулаторной хирургии "Костной клиники" помогают пациентам справляться с различными недугами: папилломами, атеромами и другими новообразованиями, вросшим и грибковым ногтем, гнойно-воспалительными заболеваниями.
"Ты либо иди в бизнес, либо будь слугой народа" 7
28.10.2019 10:58
От пациента до врача один шаг
28.10.2019 02:46
Умирающий памятник из Заонежья привезли на реанимацию в Петрозаводск 3
25.10.2019 13:56
архив чтиво

Медиа

Ночной снегопад в Петрозаводске
28.10.2019 13:05
все фото и видео

Опрос

Как вы относитесь к цирку с животными?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»