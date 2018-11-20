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Новости. Общество
19:10, 20 Ноября 2018

На что Бузова потратила 30 млн рублей?

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В Сети появилась информация о расходах Ольги Бузовой.

В минувшее воскресенье в "Крокус Сити Холле" в Москве состоялся сольный концерт Ольги Бузовой. Послушать хиты звезды пришли почти 8 тысяч человек, среди которых были и знаменитости: Яна Рудковская, Ольга Орлова, Кристина Асмус, Ксения Бородина, Катя Лель, Аделина Сотникова и другие.

Для создания шоу под названием "Принимай меня!" Бузова не жалела средств, пишет Cosmopolitan. Только один полет на тросах над сценой обошелся Ольге почти в миллион рублей.

Во время концерта звезда сменила десятки нарядов: певица выступала в сексуальных платьях, откровенных боди и в шубе.

Режиссеру шоу Алексею Голубеву Бузова заплатила 2 млн рублей, а в общей сложности на концерт Ольга потратила 30 млн рублей.

 

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