На Древлянке травят ядом собак, предупреждают зоозащитники

В Петрозаводске зоозащитники предупреждают, что на Древлянке неизвестные раскидывают фарш с ядом.

На странице зоозащитницы в социальной сети в минувший понедельник 29 января была размещена информация, что по всей Древлянке разбрасывают фарш с ядом.

"Уже 4 смерти собак, - пишет защитница животных, - смерть быстрая. Не успевают люди добежать до клиники".

Владельцев собак предупреждают, чтобы они не отпускали своих питомцев на самовыгул, водили их на коротком поводке и в намордниках.

Ранее сообщалось, что в клинику к Бокаревым на протяжении нескольких дней поступают животные с одинаковыми признаками отравления (в основном из района Древлянка), некоторые с летальным исходом. Предположительно, что кто-то раскидывает куски мяса с крысиным ядом".

В то же время жители Древлянки пожаловались на появление в районе стай бродячих собак.