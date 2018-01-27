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Новости. Общество
11:43, 27 Января 2018

ФОТО: Свора бездомных собак терроризирует жителей Древлянки

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В самом крупном микрорайоне Петрозаводска обосновалась стая безнадзорных животных.

В редакцию "Столицы на Онего" обратились за помощью жители микрорайона Древлянка, уставшие "воевать" со сворой диких собак.

По словам наших читателей, приславших фото, стая собак живет под балконом жилого дома №12 на ул. Хейкконена. С каждым разом свора становится все больше. В этом году собаки расширили границы своего обитания. Вчера, в пятницу, в 19.00 огромные собаки гуляли уже на Лососинском шоссе. И люди с опаской проходили по тротуару.

"Ближе к весне собаки начнут гулять и будут более агрессивными. Животных никто не отлавливает, хотя обращались и в мэрию, и каждый раз в ЕДДС звоним. В мэрии только обещаниями кормят", - возмущены читатели "Столицы на Онего".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David
2018-01-27 13:17:49
Бедные " бездомные" собачки. Где чёкнутые зоозащитники?
Жуков
2018-01-27 12:30:56
Согласно букве закона , все эти собаки являются собственностью города ( территориально) !!!! Если город не сможет найти другого собственника. Всю полноту ответственности ( материальную ,моральную) за действия эти собак несёт администрация городского округа.
Хаос
2018-01-27 11:55:23
Товарищи не надо паники, вчера мэр запретила кормить собак ( инф. СМИ), они скоро все уйдут.
Гость
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