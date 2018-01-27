ФОТО: Свора бездомных собак терроризирует жителей Древлянки

В самом крупном микрорайоне Петрозаводска обосновалась стая безнадзорных животных.

В редакцию "Столицы на Онего" обратились за помощью жители микрорайона Древлянка, уставшие "воевать" со сворой диких собак.

По словам наших читателей, приславших фото, стая собак живет под балконом жилого дома №12 на ул. Хейкконена. С каждым разом свора становится все больше. В этом году собаки расширили границы своего обитания. Вчера, в пятницу, в 19.00 огромные собаки гуляли уже на Лососинском шоссе. И люди с опаской проходили по тротуару.

"Ближе к весне собаки начнут гулять и будут более агрессивными. Животных никто не отлавливает, хотя обращались и в мэрию, и каждый раз в ЕДДС звоним. В мэрии только обещаниями кормят", - возмущены читатели "Столицы на Онего".