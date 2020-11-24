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В ТРК "ЛОТОС PLAZA" началась неделя скидок "Blacksale"

Новости. Экономика
10:30, 25 Ноября 2020
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Самая долгожданная распродажа года уже началась – последняя неделя ноября в ТРК "ЛОТОС PLAZA" проходит под лозунгом "Blacksale".

С 23 по 29 ноября во всех магазинах торгово-развлекательного комплекса проходит акция грандиозных скидок и уникальных предложений! Модная одежда, стильные аксессуары для дома, ювелирные изделия, косметика и парфюмерия - это далеко не все, что можно себе позволить по привлекательным ценам. Самое время побаловать себя и купить подарки близким, тем более что Новый год не за горами!

Неделя скидок "Blacksale" – отличный повод не только познакомиться с новыми брендами и услугами, но и сэкономить на покупках. Такое нельзя пропустить!

Полный список магазинов, участвующих в акции, опубликован в группе ТРК "ЛОТОС PLAZA" на сайте – lotosplazaptz.ru и в группе в ВК – vk.com/lotosplazaptz?w=wall-67882289_66193.

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