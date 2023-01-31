На «Гиперборее» в Петрозаводске сварят огромный чан лохикейтто из 35 килограммов красной рыбы

Дегустация супа лохикейтто пройдет в Петрозаводске под открытым небом во время фестиваля «Гиперборея».
Об этом рассказал сегодня на совещании в администрации директор Городского дома культуры Владимир Прикуль.
«Ингредиенты ухи сохраняются в тайне, но известно, что на ее изготовление уйдет более 35 килограммов красной рыбы, 10 литров сливок и 5 килограмм карельского сливочного масла», - рассказал Прикуль.
Дегустация пройдет на Онежской набережной у ротонды 11 февраля в 13.00.
Полная программа «Гипербореи» опубликована на странице фестиваля.
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