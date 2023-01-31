На «Гиперборее» в Петрозаводске сварят огромный чан лохикейтто из 35 килограммов красной рыбы

Дегустация супа лохикейтто пройдет в Петрозаводске под открытым небом во время фестиваля «Гиперборея».

Об этом рассказал сегодня на совещании в администрации директор Городского дома культуры Владимир Прикуль.

«Ингредиенты ухи сохраняются в тайне, но известно, что на ее изготовление уйдет более 35 килограммов красной рыбы, 10 литров сливок и 5 килограмм карельского сливочного масла», - рассказал Прикуль.

Дегустация пройдет на Онежской набережной у ротонды 11 февраля в 13.00.

Полная программа «Гипербореи» опубликована на странице фестиваля.