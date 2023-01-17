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На «Гиперборее» в Петрозаводске свое мастерство покажет скульптор из Китая

Новости. Культура
08:20, 07 Февраля 2023

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На международный фестиваль снежных и деловых скульптур в Петрозаводске впервые заявилась участница из китайского города Лоян.

В понедельник, 6 февраля, на планерке в мэрии директор городского дома культуры Владимир Прикуль рассказал о программе международного зимнего фестиваля «Гиперборея-2023». В этом году лейтмотивом праздничных мероприятий стала цитата из пролога к поэме Александра Пушкина «Руслан и Людмила» «Там русский дух, там Русью пахнет».

Скульпторы создадут изо льда и снега героев сказаний, былин, легенд и сказок. Из-за отсутствия снега решено оставить только номинацию «Малый снежный куб» (10 скульптур), вместо больших снежных появятся десять дополнительных ледовых скульптур.

«Галерея будет состоять из 10 снежных и 20 ледовых скульптур, выполненных профессиональными мастерами из городов Нижний Тагил, Хабаровск, Ижевск, Санкт-Петербург, Рязань, Томск, Омск, Тюмень, Череповец, Мончегорск, Архангельск, Севастополь, Московской, Вологодской, Мурманской, Амурской областей и Карелии. Впервые свое мастерство покажет участница из города Лоян Китайской Народной Республики», – рассказал Владимир Прикуль.

Всего над скульптурами будут работать 84 человека. Всех участников конкурса наградят памятными призами и подарками. Пять победителей в номинации «Лед» получат денежные призы, включая гран-при конкурса, а также специальные призы главы Петрозаводска и спикера горсовета.

В главный день фестиваля, 11 февраля, на Онежской набережной пройдут различные мероприятия. Галерея уже созданных работ станет главной декорацией праздника, рассказали в мэрии.

К ней добавят пять тематических фотозон: «Избушка на курьих ножках», «Три богатыря», «Царь Кощей», «Емеля на печи», «Дуб у Лукоморья со златой цепью и ходящим по ней ученым котом». Центральной фотозоной станет ледовая скульптура «Петроглифы Карелии», которая появится на Онежской набережной.

Актуальный план всех мероприятий международного зимнего фестиваля «Гиперборея» опубликован в официальном паблике праздника.

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