Садко, Кощей и Домовой: стали известны лучшие эскизы скульптур для «Гипербореи» (ФОТО)

Жюри международного конкурса отобрало 30 лучших эскизов ледовых и снежных скульптур.

В четверг, 26 февраля, в жюри международного конкурса ледовых и снежных скульптур «Гиперборея» выбрали лучшие эскизы, которые мастера превратят в скульптуры на Онежской набережной.



«Профессиональные художники, скульпторы, дизайнеры тщательно и скрупулезно подошли к выполнению непростой задачи, ведь только им видны и понятны все тонкости и «подводные камни» будущего воплощения задуманного уже на стадии эскизов, только профессионалы могут определить и представить весь процесс работы над тем или иным эскизом. Лёд – очень деликатный и хрупкий материал, работая с ним надо учитывать многие факторы и нюансы», - говорится в пресс-релизе мэрии карельской столицы.



Планируется, что Онежскую набережную украсят 20 ледовых и 10 снежных фигур. Напомним, тема фестиваля в этом году «...Здесь русский дух, здесь Русью пахнет…», поэтому жители и гости Петрозаводска смогут увидеть скульптуры героев русских сказок, былин, басен, песен и прочих авторских и фольклорных произведений.



«Встретятся среди конкурсных экспонатов и Баба-яга, и Кощей Бессмертный, Садко, Емеля, богатыри, Царевна-Лебедь, домовой и другие персонажи», - сообщили в администрации города.



В этом году за победу поборются мастера из Петрозаводска, Кондопоги, Санкт-Петербурга, Кировска, Мурманска, Благовещенска, Хабаровска, Ижевска, Архангельска, Томска, Тюмени, Череповца, Олонца, Мончегорска, Омска, Рязани, Нижнего Тагила, из Московской и Вологодской области, а также из города Лоян (Китай).







В состав жюри вошли:



- председатель карельского отделения «Союза художников России», заслуженный деятель искусств республики Владимир Зорин;



- дизайнер-художник, заслуженный деятель искусств Карелии Юрий Пермяков;



- член союза художников России, заслуженный деятель искусств республики Владимир Лобанов;



- Заслуженный деятель искусств Карелии, лауреат премии «Сампо», член союза дизайнеров России, член правления карельского отделения союза дизайнеров, скульптор Александр Ким;



- искусствовед, директор городского выставочного зала, заслуженный работник культуры республики Мария Юфа;



- член «Союза архитекторов Карелии», заслуженный работник строительного комплекса республики Карелия Александр Савельев.



Торжественное открытие фестиваля и жеребьевка конкурса скульпторов состоится 7 февраля. С 8 по 11 число участники будут создавать свои фигуры.



Завершенные работы жители и гости Петрозаводска смогут увидеть 11 февраля – в главный день фестиваля.