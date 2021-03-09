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На границе Карелии остановили микроавтобус, набитый сыром и вкусностями из Финляндии (ФОТО)

Новости. Происшествия
15:44, 10 Марта 2021
фото: © пресс-служба Карельской таможни
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В пункте пропуска Вяртсиля задержали микроавтобус с 20 килограммами сыра под сиденьем, сообщили в пресс-службе Карельской таможни.

Гражданин Финляндии на микроавтобусе попытался ввезти в Россию через пункт пропуска Вяртсиля более 41 килограмма продуктов. Кроме сыра, которого оказалось почти 20 килограммов, среди ввозимых товаров также были шоколад, конфеты, джем, варенье и кофе. Товары мужчина спрятал под водительским сиденьем.

Днем ранее в том же пункте пропуска произошел аналогичный случай. У гражданки Финляндии были обнаружены незадекларированные сыр, маргарин и масло общим весом более 11 килограммов.

"В соответствии с действующим законодательством норма ввоза физическими лицами продукции животного происхождения (мясо, рыба, сыр, молочные продукты) для личного пользования составляет не более 5 килограммов на одного человека и только в фабричной упаковке", - комментирует Алексей Белов, начальник таможенного поста МАПП Вяртсиля.

В обоих случаях в отношении физических лиц были возбуждены дела об административных правонарушениях.

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Комментарии

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врунофф
2021-03-10 15:45:43
Тут визгу дня на два будет :)
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