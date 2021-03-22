Опасное производство закрыли на границе с Карелией

"Норникель" закрыл неэкологичный металлургический цех Кольской ГМК.

Как пишет Лента.ру со ссылкой на пресс-службу Кольской горно-металлургической компании (Кольской ГМК), компания "Норникель" закрыла неэкологичный металлургический цех в Мончегорске, который ранее был крупнейшим источником выбросов диоксида серы в этом районе.

В начале марта в цехе остановилось пирометаллургическое производство, были погашены печи и конвекторы. Это, а также недавнее закрытие еще одного цеха ГМК в Никеле, приведет к снижению выбросов на Кольском полуострове на 85 процентов по сравнению с 2015 годом. "Таким образом, "Норникель" сделал очередной шаг на пути создания высокоэффективного производства с низким воздействием на окружающую среду", – говорится в публикации.

"Норникель" собирается построить в Мончегорске новое медерафинировочное производство с высоким уровнем механизации и автоматизации, соблюдением самых высоких экологических стандартов. Оно будет производить в два раза больше меди, до 150 тысяч тонн в год. Также запланирована модернизация ТЭЦ, которая отапливает весь город, чтобы снизить исходящие от нее выбросы.