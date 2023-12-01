На играх Дедов Морозов в Карелии назван победитель

В республике подвели итоги XXI Зимнего фестиваля «Олонецкие Игры Дедов Морозов».

В официальном паблике администрации Олонецкого района Карелии рассказали о победителе традиционного праздника — XXI Зимнего фестиваля «Олонецкие Игры Дедов Морозов».

Жители и гости района в течение трех дней могли лицезреть яркий фестиваль, который открывало торжественное шествие Дедов Морозов и сказочных гостей. В программу входило множество интересных конкурсов, в том числе «морозные заплывы» и «Морозное трактор-шоу», а также сказочное шоу «Зима начинается в Олонце».

В гости к олончанам приехали Деды Морозы из Оленегорска, Санкт-Петербурга, Брянска, Самары, Пензы и других городов и регионов.

По итогам XXl Зимнего фестиваля «Олонецкие Игры Дедов Морозов» его победителем был признан Максимус из Олонца.

Власти района поблагодарили организаторов, а также посетителей масштабного праздника.