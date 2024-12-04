На юге Карелии простились с двоими погибшими на спецоперации земляками

В Олонецком районе похоронили двоих погибших участников СВО.

О прощании с земляками сообщили власти Олонецкого района в официальном паблике.

В четверг, 5 декабря, Олонецкий район попрощался с двоими участниками спецоперации, погибшими на СВО.



Шалгуев Иван Валентинович был похоронен на кладбище в деревне Верховье.





Максимова Руслана Владимировича похоронили на Туксинском кладбище.





Почтить память павших воинов пришли родные и близкие, их друзья и земляки, представители районной и сельской администраций.



Траурные мероприятия прошли с военными почестями, сопровождались почетным караулом.



«Иван и Руслан показали пример высочайшего мужества и храбрости. Мы всегда будем помнить о подвигах наших земляков. Вместе с близкими и родными героев мы скорбим о горькой утрате», — написали в сети.