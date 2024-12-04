На юге Карелии простились с двоими погибшими на спецоперации земляками

В Олонецком районе похоронили двоих погибших участников СВО.
О прощании с земляками сообщили власти Олонецкого района в официальном паблике.
В четверг, 5 декабря, Олонецкий район попрощался с двоими участниками спецоперации, погибшими на СВО.
Шалгуев Иван Валентинович был похоронен на кладбище в деревне Верховье.
Максимова Руслана Владимировича похоронили на Туксинском кладбище.
Почтить память павших воинов пришли родные и близкие, их друзья и земляки, представители районной и сельской администраций.
Траурные мероприятия прошли с военными почестями, сопровождались почетным караулом.
«Иван и Руслан показали пример высочайшего мужества и храбрости. Мы всегда будем помнить о подвигах наших земляков. Вместе с близкими и родными героев мы скорбим о горькой утрате», — написали в сети.
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