В Карелии разыскивают 70-летнего пенсионера из соседнего региона

В Олонецком районе поисковики отряда «Лиза Алерт» разыскивают 70-летнего жителя Ленинградской области.

В паблике отряда пожарной охраны Олонецкого района появилась информация о розыске 70-летнего жителя соседнего региона. Пропал Александр Сергеевич Д., житель деревни Новая Слобода Лодейнопольского района Ленинградской области.

Мужчина среднего роста, худощавого телосложения, седые короткие волосы, глаза серые. Был одет предположительно в футболку, джинсы, белые кроссовки, на голове черная кепка.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, поисковики просят сообщать по телефону 8 (800) 700 54 52 или 112.