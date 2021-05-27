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В Карелии разыскивают 70-летнего пенсионера из соседнего региона

Новости. Общество
10:20, 28 Мая 2021
фото: © Поисковый отряд «ЛизаАлерт»

В Олонецком районе поисковики отряда «Лиза Алерт» разыскивают 70-летнего жителя Ленинградской области.

В паблике отряда пожарной охраны Олонецкого района появилась информация о розыске 70-летнего жителя соседнего региона. Пропал Александр Сергеевич Д., житель деревни Новая Слобода Лодейнопольского района Ленинградской области.

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Мужчина среднего роста, худощавого телосложения, седые короткие волосы, глаза серые. Был одет предположительно в футболку, джинсы, белые кроссовки, на голове черная кепка.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, поисковики просят сообщать по телефону 8 (800) 700 54 52 или 112.

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