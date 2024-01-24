На юге Карелии скончалась врач-терапевт с 50-летним стажем работы

В пятницу, 26 января, не стало врача-терапевта олонецкой ЦРБ Валентины Степановны Асташовой.

Сегодня остановилось сердце врача-терапевта Валентины Степановны Асташовой, сообщили власти Олонецкого района.



Свою трудовую биографию в олонецкой ЦРБ она начала в 1980 году, сразу после окончания Петрозаводского государственного университета.



Ее общий трудовой стаж 50 лет, из которых 44 года врач непрерывно работала в центральной районной больнице.



«Большой практический опыт, врачебная интуиция, постоянное совершенствование профессионального образования позволяли Валентине Степановне грамотно диагностировать заболевание, определять тактику обследования и назначать эффективную терапию, внедряя современные методы лечения. Всю свою профессиональную деятельность она посвятила участковой службе Олонецкого района. Ей были свойственны любознательность, принципиальность, сострадательное отношение к людям. Среди коллег и пациентов пользовалась заслуженным авторитетом» — сообщается на странице больницы.



Совет и администрация Олонецкого района выражают искренние соболезнования родным и близким Валентины Асташовой.