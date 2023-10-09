Скончался известный фотограф-натуралист Карелии

Скоропостижно умер талантливый карельский фотограф Алексей Долженко.

Как в телеграме сообщил коллега усопшего Илья Тимин, скоропостижно скончался талантливый карельский фотограф-натуралист Алексей Долженко.



«Алексей был скромным и незаметным наблюдателем за природой и окружающим миром, вероятно, поэтому дикие животные и птицы подпускали его близко и часто готовы были принимать угощение прямо с его ладони», — написал Илья Тимин.



Работы Долженко можно посмотреть здесь.











