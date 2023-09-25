Известный тренер по плаванию скоропостижно скончался в Петрозаводске

Михаил Устинов работал в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса на Ключевой со дня его основания.
Спортивная общественность карельской столицы понесла тяжелую утрату — скоропостижно скончался инструктор по плаванию Михаил Викторович Устинов, говорится в сообщении паблика «Центр спортивной подготовки».
Он более 25 лет отдал работе педагога, тренера по плаванию, был наставником детей и взрослых.
«Сотни мальчишек и девчонок, благодаря ему научились хорошо плавать, многие добились успехов в этом виде спорта», — сказано в некрологе.
Михаил Устинов работал в плавательном бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОКа) на Ключевой со дня его основания. Вел физкультурно-оздоровительные группы, прививая детям умение держаться на воде, навыки плавания и оказания помощи.
«И сегодня мы скорбим вместе с его родными и воспитанниками. Вечная память!» — написал в соцсети коллектив центра спортивной подготовки.
Прощание состоится в субботу, 30 сентября, с 10.00 до 11.00 в траурном зале на улице Вольная, 4.
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