Известный тренер по плаванию скоропостижно скончался в Петрозаводске

Михаил Устинов работал в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса на Ключевой со дня его основания.

Спортивная общественность карельской столицы понесла тяжелую утрату — скоропостижно скончался инструктор по плаванию Михаил Викторович Устинов, говорится в сообщении паблика «Центр спортивной подготовки».



Он более 25 лет отдал работе педагога, тренера по плаванию, был наставником детей и взрослых.



«Сотни мальчишек и девчонок, благодаря ему научились хорошо плавать, многие добились успехов в этом виде спорта», — сказано в некрологе.



Михаил Устинов работал в плавательном бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОКа) на Ключевой со дня его основания. Вел физкультурно-оздоровительные группы, прививая детям умение держаться на воде, навыки плавания и оказания помощи.



«И сегодня мы скорбим вместе с его родными и воспитанниками. Вечная память!» — написал в соцсети коллектив центра спортивной подготовки.



Прощание состоится в субботу, 30 сентября, с 10.00 до 11.00 в траурном зале на улице Вольная, 4.



