Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Погода
10:27, 04 Августа 2018

На Карелию надвигается непогода

По теме

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 4 августа
04.08.18 07:05
Какой будет суббота в Карелии, рассказали синоптики
03.08.18 17:00
Погода в Карелии сегодня резко ухудшится
03.08.18 09:11
Все новости
Загрузка...

Ожидается очень сильный дождь, сообщили в МЧС Карелии.

Согласно штормовому предупреждению об опасном гидрометеорологическом явлении карельского Гидрометцентра, 4 августа во второй половине ночи и в течение дня 4 августа местами, преимущественно по западным и центральным районам Республики Карелия, ожидается очень сильный дождь (количество осадков 50 мм и более за 12 часов и менее).

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом линий связи, электропередач, нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов в результате роста нагрузок на электросети, нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.

Видео от 7 августа 2016 года, когда после сильного дождя в Петрозаводске улицы превратились в реки, некоторые здания подтопило, а движение на улицах парализовало. 

По теме

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 4 августа
04.08.18 07:05
Какой будет суббота в Карелии, рассказали синоптики
03.08.18 17:00
Погода в Карелии сегодня резко ухудшится
03.08.18 09:11
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.07.2018, 21:20
Постройневшая Ксения Собчак похвасталась фигурой в купальнике
31.07.2018, 11:58
Видели её? МВД Карелии опубликовало фото предполагаемой мошенницы
31.07.2018, 21:30
ФОТО: В продаже появился купальник-недоразумение
28.07.2018, 12:39
ВИДЕО: Мужчина и женщина устроили скандал в центре Петрозаводска
01.08.2018, 13:03
К выходным погода в Карелии изменится
31.07.2018, 17:01
Петрозаводская консерватория сообщила о трагической смерти педагога Юлии Тишкиной

Аналитика

01.08.2018 14:56
Обществоведение
"Мы заставим работать по нашим правилам!" 9
Директор ООО "Автоспецтранс" Иван Новиков рассказал о трёх первых месяцах "мусорной" реформы в Карелии.
Дефицит кадров и проблемы лесоустройства 7
31.07.2018 10:32
"Путь у нас один – массовый протест" 4
30.07.2018 12:59
"РКС-Петрозаводск" – это компания возможностей
26.07.2018 16:40
"Отъелись и стали красавицами"
25.07.2018 13:29
Вся аналитика

Чтиво

03.08.2018 12:21
Без политики
Обновленный офтальмологический центр Карелии готовится к открытию
Реконструкция Офтальмологического центра Карелии на набережной Варкауса, 1б идет 24 часа в сутки.
"Деньги" показали на большом экране 3
30.07.2018 11:24
Погорельцы 2
26.07.2018 12:09
Нудисты, музыка, технологии
25.07.2018 15:46
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел крестный ход в память о расстреле царской семьи
16.07.2018 10:01
все фото и видео

Опрос

Где нужно установить памятник ювелиру Фаберже Михаилу Перхину?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»