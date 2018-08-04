На Карелию надвигается непогода

Ожидается очень сильный дождь, сообщили в МЧС Карелии.

Согласно штормовому предупреждению об опасном гидрометеорологическом явлении карельского Гидрометцентра, 4 августа во второй половине ночи и в течение дня 4 августа местами, преимущественно по западным и центральным районам Республики Карелия, ожидается очень сильный дождь (количество осадков 50 мм и более за 12 часов и менее).

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом линий связи, электропередач, нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов в результате роста нагрузок на электросети, нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.

Видео от 7 августа 2016 года, когда после сильного дождя в Петрозаводске улицы превратились в реки, некоторые здания подтопило, а движение на улицах парализовало.