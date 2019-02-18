На катке в Губернаторском парке прошел снежный фестиваль в  рамках "Гипербореи-2019"

В воскресенье, 17 февраля, на катке в Губернаторском парке ПАО "ТГК-1" развернулась снежная стройка в поддержку Международного фестиваля снега и льда "Гиперборея-2019", самого захватывающего зимнего события в Карелии.

В фестивале по изготовлению снежных скульптур приняли участие 13 молодежных и семейных команд - свое снежное воплощение нашли темы дома, семьи, любви и дружбы. В ход шли все инструменты: лопаты, снежколепы, скребки и ведра - снег выдался на редкость пластичным и цепким.

- Пока одни гости упражнялись в снежной лепке, другие показывали свои умения на катке. Для всех желающих был устроен день творческих талантов с открытым микрофоном. Здесь пели, плясали, красиво читали стихи и катались на коньках. День вышел на диво ярким и теплым, несмотря на штормовой ветер, - отмечает руководитель карельского центра развития добровольчества Дарья Маковецкая. - А в следующее воскресенье, 24 февраля на катке развернутся настоящие хоккейные баталии среди дворовых команд! Если вы болельщик – готовьте голос и ладоши, чтобы поддерживать мальчишек, которые придут биться за звание самой лучшей дворовой хоккейной команды!