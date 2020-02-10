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Гиперборейские игры прошли на катке в Петрозаводске

Новости. Общество
14:40, 11 Февраля 2020
фото: © "ТГК-1"
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Арт-площадка на катке ПАО "ТГК-1" в Губернаторском парке 9 февраля работала в рамках международного зимнего фестиваля "Гиперборея". 

Творческая команда Карельского центра развития добровольчества представила карнавальный день с проведением нескольких флеш-мобов и большой семейной квест-игрой "В поисках цветка папоротника".

"К нам на арт-площадку сегодня заглянуло яркое солнце и в этот день мы решили напомнить о самом красивом празднике лета – Дне Ивана Купала. Тем более, что и погода в городе стоит не зимняя, с плюсовой температурой. В программе – игры на льду, красочная ярмарка, а также горячий чай и какао с вкусностями от Доброго кафе", – отмечает организатор арт-площадки катка, специалист Карельского центра добровольчества Семен Турок.

Каток открыт для катаний ежедневно, а каждое воскресенье с 12.00 до 14.00. 16 февраля катания будут посвящены 100-летию Карелии.

О том, как открывалась площадка в Губернаторском парке, можно посмотреть на YouTube канале "ТГК-1".

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