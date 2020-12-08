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На месте знаменитого "1939" в Петрозаводске откроют бар под другим названием

Новости. Общество
07:50, 09 Декабря 2020
фото: страница Сергея Гапановича https://www.facebook.com/LongArt.Russia
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Предприниматель Сергей Гапанович сообщил о своем намерении открыть новый бар в здании гостиницы "Северная" в Петрозаводске, где когда-то работал "1939".

"Новость для тех, кто просил вернуть бар 19•39. Вчера мы получили ключи от помещения, в котором планируем открыть бар, - сообщил Гапанович на своей странице в соцсети. -  Скорей всего запускаться будем под другим названием…".

По словам Гапановича, окончательное решение о названии будет за командой. "И, конечно же, с интересом отследим все комменты с названием".

Кто будет заниматься проектом, предприниматель оставил в тайне: "Кто эти замечательные люди, вы узнаете, как только они доберутся до Карелии".

"К слову, эту локацию присмотрел ещё пару лет назад. Думал "вот бы тут бар открыть". Мечты сбываются. Осталось найти деньги на ремонт, оборудование и запуск", - поделился Гапанович.  

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