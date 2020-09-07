На муниципальных выборах в Карелии информация о кандидатах переведена на вепсский язык

В двух вепсских поселениях Прионежского района республики в Единый день голосования изберут глав муниципальных образований.

В двух поселениях Прионежского района Карелии – Шокшинском и Шелтозерском, где 13 сентября пройдут выборы глав муниципальных образований, информация о кандидатах переведена на вепсский язык. Напомним, оба эти поселения считаются в республике местами компактного проживания коренного малочисленного народа вепсов.

Как отметили в Центральной избирательной комиссии Карелии, главной целью выпуска двуязычных информационных материалов является повышение качества информирования избирателей о зарегистрированных кандидатах на предстоящих муниципальных выборах. Сведения о них были переведены на вепсский язык специалистами Республиканской термино-орфорграфической комиссии.

В ЦИК Карелии подчеркнули, что это не первый опыт взаимодействия организаторов выборов и переводчиков республики. Еще в феврале прошлого года перед дополнительными выборами в Олонецком национальном районе члены термино-орфографической комиссии перевели на ливвиковское наречие карельского языка сведения о кандидатах в депутаты советов трех поселений. В ходе подготовки единого дня голосования 8 сентября 2019 года информация о кандидатах в депутаты советов и на должность главы поселений в Олонецком, Пряжинском и Калевальском национальных районах была переведена на карельский язык, а в Рыборецком сельском поселении Прионежского района – на вепсский. А в феврале 2020 года на муниципальных выборах в Пряжинском районе сведения о кандидатах размещались на избирательных участках на карельском языке. Кроме того, при подготовке и проведении Общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ, которое состоялось 1 июля 2020 года, информационные материалы, разъясняющие предлагаемые поправки, были переведены на вепсский язык и два наречия карельского.