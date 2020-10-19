На Новый год в Карелию пойдут дополнительные "Ласточки"

ОАО "РЖД" назначает дополнительные "Ласточки" в горный парк "Рускеала" на новогодние праздники, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

ОАО "РЖД" назначает дополнительные поезда "Ласточка" по маршруту "Санкт-Петербург – Рускеала" на новогодние праздники. Дополнительные "Ласточки" №827/828 будут курсировать в исполнении "Премиум" (с улучшенной компоновкой мест) по следующему расписанию:

Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) – горный парк "Рускеала". Также пассажирам напоминают, что они могут воспользоваться услугами ретропоезда "Рускеальский экспресс" № 921/922, курсирующего по маршруту "Сортавала – Рускеала" (отправлением из Сортавалы в 10:40, из Рускеалы – в 17:30).

Приобрести билеты на дополнительные поезда "Ласточка" сообщением "Санкт-Петербург – Рускеала" можно уже сейчас во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО "РЖД" и с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам". На данном маршруте действуют специальные предложения для различных категорий пассажиров. Например, при оформлении билета для пассажиров в возрасте до 21 года и старше 60 лет цена будет снижена на 30%, а при оформлении билетов по тарифу "Туда-обратно" стоимость обратного билета снижается на 20%.