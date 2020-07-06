На Онежском озере спасли мужчину, лодка которого дала течь и перевернулась

Специалисты Карельской республиканской поисково-спасательной службы спасли мужчину, который оказался в перевернутой лодке далеко от берега в Онежском озере.

Как сообщили в Госкомитете по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, трагедия могла произойти в минувшую субботу в петрозаводской губе Онежского озера в районе бывшего завода "Авангард".

По информации оперативных дежурных Карельской республиканской поисково-спасательной службы, 4 июля в 15 часов 30 минут к ним поступил сигнал от мужчины. По его словам, он находился на лодке далеко от берега, в петрозаводской губе Онежского озера в районе бывшего завода "Авангард". Его судно стремительно набирало воду.

По экстренному вызову трое спасателей на катере "БЛ-820" оперативно выехали к месту происшествия. Мужчину доставили на берег, убедились в сохранности его жизни и здоровья, а после занялись спасением уже перевернувшегося судна. Через некоторое время лодку удалось отбуксировать в безопасное место.