На онлайн-совещании обсудят социально-экономическое развитие Калевальского района

Эфир состоится 10 января.
Как в личном профиле сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков, 10 января пройдет онлайн-совещание по социально-экономическому развитию Калевальского района.
«Подведем итоги, определим задачи на текущий год», — отметил губернатор.
По его словам, вопросы можно оставлять в комментариях под постом уже сейчас, чтобы специалисты успели подготовить на них ответы.
Трансляция будет доступна на странице руководителя региона. Начало в 10.00.
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