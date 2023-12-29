На онлайн-совещании обсудят социально-экономическое развитие Калевальского района

Эфир состоится 10 января.

Как в личном профиле сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков, 10 января пройдет онлайн-совещание по социально-экономическому развитию Калевальского района.

«Подведем итоги, определим задачи на текущий год», — отметил губернатор.



По его словам, вопросы можно оставлять в комментариях под постом уже сейчас, чтобы специалисты успели подготовить на них ответы.



Трансляция будет доступна на странице руководителя региона. Начало в 10.00.



