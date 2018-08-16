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Новости. Общество
16:12, 16 Августа 2018

На острове Кижи 17 августа начнётся фестиваль "Заонежская стряпня"

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В течение трёх дней на заповедном острове будут готовить традиционные блюда, рассказывать об их особенностях, делиться секретами мастерства.

Самым "вкусным" будет воскресенье – остров Кижи отметит свой главный храмовый праздник, Преображение Господне.

Знаете ли вы особенности блюд традиционной кухни заонежан? Наши предки использовали самые простые способы приготовления пищи, очень редко что жарили, употребляли мало солёных продуктов, выпечные изделия готовили на ржаной муке.

Стоит отметить, что заонежская крестьянская кухня мало применима в 21 веке. Основным помощником стряпухи была русская печь. В блюдах заонежан отсутствует сахар, очень немного соли, а основной вкус заонежской кухни – кислый. Кухня северорусских крестьян имеет свои особенности:

- запекание в кислом ржаном тесте (рыба, мясо, овощи, грибы и т.п.)

- употребление в пищу овсяного толокна как основы для различных смесей – с брусникой, творогом, молоком, квасом, водой и добавки в начинку пирогов

- похлёбки, приготавливаемые на молоке - пареные в молоке ерши и солёные волнухи

- значительная роль брюквы в питании и предпочтение над репой

- повсеместное распространение  блинов из овсяной муки

В кухне любого народа есть свои локальные названия, которые сохранились и у заонежан.

Первые блюда: кулемейница, щи, грибовница, трещотка, гороховая или брюквенная щейница и другие.

Вторые блюда: кутень, загуста, каши, ряпушка по-заонежски, репные и брюквенные блюда, овощи, печёные на поду, запеканки, студень и другие.

Третьи блюда: кушанья на "верхосытку", "на загладку". Ягоды в разном виде, а также печёные и пареные овощи, толокно.

Напитки: чай чёрный торгольский (покупной), чай морковный и из хлебных корочек, с листьями малины, кисели, квас.

Выпечка: хлеб ржаной, калач, репник, гороховик, курник, луковник, тухмач, рыбник, сырник, налитушка, варёные пироги в картовной корке, тюрзи, слоёнки, колюбака.

Приглашаем всех любителей попробовать новое (вернее, хорошо забытое старое) и вкусное на остров Кижи!

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