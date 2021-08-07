На острове Суйсарь в Карелии установят поклонный крест на месте сгоревшей церкви

Пожар уничтожил деревянный храм XVII столетия весной 1993 года.

На острове Суйсарь в Онежском озере состоялся крестный ход к месту старинного деревянного храма, сгоревшего почти 30 лет назад. Настоятель прихода Сретенского храма, к которому также относится Суйсарь, протоиерей Леонид вместе с иереем Алексием из Костромской епархии Русской православной церкви отслужили молебен пророку Илии, во имя которого был освящен храм.

Как сообщили в информационном отделе Петрозаводской и Карельской епархии РПЦ, в следующем году на острове планируется установить поклонный крест на месте сгоревшей церкви. Пожар уничтожил деревянный храм XVII столетия весной 1993 года.