На озере в Карелии пропал мужчина

Волонтеры ищут В Пудожском районе 59-летнего местного жителя.
Как сообщили в паблике «ЛизаАлерт», 26 октября на озере Шальское в Пудожском районе пропал 59-летний местный житель Александр Александрович Ураков.
Его приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы седые.
Был одет в синий пиджак, голубую рубашку, серые спортивные штаны, зеленые сапоги.
Поисковики просят сообщать любую информацию по телефонам:
8 (800) 700-54-52 или 112
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