На Петрозаводской ТЭЦ всего провели более 10 экскурсий

Более 10 экскурсий с начала учебного года провели энергетики Петрозаводской ТЭЦ ПАО "ТГК-1" в рамках всероссийского фестиваля #ВместеЯрче.

С начала нового учебного года в рамках всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче энергетики ПАО "ТГК-1" провели более 10 экскурсий на стратегическом предприятии теплоснабжения столицы Карелии- Петрозаводской ТЭЦ. Школьники и студенты средних и высших специальных учебных заведений города смогли увидеть, как устроена энергетика, какие специальности востребованы на предприятии и какие программывзаимодействи я существуют.

12 ноября на Петрозаводской ТЭЦ побывали студенты Петрозаводского Индус триального колледжа. Экскурсию для них провел Виктор Мирошниченко, начальник оперативной службы Петрозаводской ТЭЦ и руководитель команды Петрозаводской ТЭЦ — многократного победителя соревнований профессионального мастерства ПАО "ТГК-1" и всероссийских соревнований группы "Газпром энергохолдинг".

Виктор Мирошниченко обстоятельно рассказал о принципе работы станции, основном и вспомогательном оборудовании станции, магистральных тепловых сетях станции, по которым в дома жителей города подается тепловая энергия. Особое внимание экскурсантов привлек пульт управления теплоэлектроцентрали, где на экране монитора можно наглядно увидеть работу и состояние каждого узла или агрегата электростанции.

— Мы уделяем большое внимание сотрудничеству с учебными заведениями – школами и вузами Карелии, Санкт-Петербурга и Ивановской области. Системно подходим к подготовке молодых специалистов, формируя кадровый резерв. Компания регулярно проводит дни открытых дверей на производственных объектах, организует мастер-классы по трудоустройству, участвует в Ярмарках вакансий, конференциях и семинарах, посвященных актуальным вопросам профориентации на различных образовательных площадках, — отметиладиректор по персоналу филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" Ирина Борискина.