На планируемом мусороперерабатывающем комплексе в Карелии предполагается утилизировать 15% отходов

Республиканские власти рассчитывают построить комплекс в 2023 году.

Министерство природных ресурсов и экологии Карелии разместило на официальном сайте государственных торгов проект концессионного соглашения о создании и эксплуатации в республике объектов, где осуществляется сбор, обработка и захоронение твердых коммунальных отходов. Проект предусматривает строительство к 2023 году крупного мусороперерабатывающего комплекса и полигона для захоронения отходов, срок эксплуатации которых составит 30 и 25 лет соответственно.

Предполагается, что комплекс будет перерабатывать более 84% поступающих на него отходов. Стоимость проекта оценивается в 1,5 миллиарда рублей.

Читайте подробнее в статье "Власти Карелии ждут заявок от инвесторов на переработку мусора".