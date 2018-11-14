На подготовку к юбилею Карелии выделили девять миллиардов рублей из бюджета РФ

Новая редакция федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" подписана председателем правительства России Дмитрием Медведевым.

Как сообщили в минэке Карелии, общий объем финансирования из федерального бюджета с 2018 до 2020 года составит порядка девяти миллиардов рублей.

В новой редакции ФЦП предусмотрена реализация в ближайшие три года ряда проектов по развитию транспортной, энергетической, социальной, жилищно-коммунальной инфраструктуры практически в каждом районе республики.

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