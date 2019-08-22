На подростках в сегежском СИЗО испробовали метод воспитания сказками

В следственном изоляторе Сегежи сотрудники психологической лаборатории провели психокоррекционное занятие с несовершеннолетними подозреваемыми и обвиняемыми с применением метода сказкотерапии, сообщает УФСИН по Карелии.

"Метод сказкотерапии позволяет снижать выраженность негативных эмоциональных состояний у подростков, а также помогает распознавать свои чувства и эмоции", - говорится в сообщении.

В работе с подростками использовалось произведение А. Рухманова "Охотник и его сыновья".

В сообщении уточняется, что участие в сказкотерапии дает "огромный терапевтический эффект", способствуя переработке негативных эмоциональных состояний и, как следствие, гармонизации эмоционального фона.