На подростках в сегежском СИЗО испробовали метод воспитания сказками

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В следственном изоляторе Сегежи сотрудники психологической лаборатории провели психокоррекционное занятие с несовершеннолетними подозреваемыми и обвиняемыми с применением метода сказкотерапии, сообщает УФСИН по Карелии.
"Метод сказкотерапии позволяет снижать выраженность негативных эмоциональных состояний у подростков, а также помогает распознавать свои чувства и эмоции", - говорится в сообщении.
В работе с подростками использовалось произведение А. Рухманова "Охотник и его сыновья".
В сообщении уточняется, что участие в сказкотерапии дает "огромный терапевтический эффект", способствуя переработке негативных эмоциональных состояний и, как следствие, гармонизации эмоционального фона.
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