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Новости. Общество
18:40, 22 Августа 2019
фото: МФ "Волшебное кольцо"

На подростках в сегежском СИЗО испробовали метод воспитания сказками

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В следственном изоляторе Сегежи сотрудники психологической лаборатории провели психокоррекционное занятие с несовершеннолетними подозреваемыми и обвиняемыми с применением метода сказкотерапии, сообщает УФСИН по Карелии.

"Метод сказкотерапии позволяет снижать выраженность негативных эмоциональных состояний у подростков, а также помогает распознавать свои чувства и эмоции", - говорится в сообщении.

В работе с подростками использовалось произведение А. Рухманова "Охотник и его сыновья".

В сообщении уточняется, что участие в сказкотерапии дает "огромный терапевтический эффект", способствуя переработке негативных эмоциональных состояний и, как следствие, гармонизации эмоционального фона.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-08-22 19:09:41
Дело даже не в сказках. Дело в специалистах так называемой психологической лаборатории, которые будучи капитанами и майорами сидят на должностях, получают оклады с северными коэффициентами, получают продовольственный паек и занимаются вот этой сказочной хренотенью.
Zim
2019-08-22 18:44:47
А взрослое население страны тоже на сказках воспитывают?
Гость
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