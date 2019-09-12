На покупку квартир для врачей из Карелии потратят 93 млн рублей

Уже приобретено 66 квартир, сообщили в Минздраве Карелии.

Из республиканского бюджета медицинским организациям предоставлены бюджетные ассигнования на сумму 93 млн рублей для приобретения 88 квартир.

Уже заключено 66 госконтрактов на приобретение квартир на сумму 67, 4 млн рублей.

1-2-3-комнатные квартиры приобретаются для медицинских работников, трудоустроившихся на вакантные должности в центральных районных больницах и учреждениях здравоохранения Петрозаводска.