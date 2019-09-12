На покупку квартир для врачей из Карелии потратят 93 млн рублей

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Уже приобретено 66 квартир, сообщили в Минздраве Карелии.
Из республиканского бюджета медицинским организациям предоставлены бюджетные ассигнования на сумму 93 млн рублей для приобретения 88 квартир.
Уже заключено 66 госконтрактов на приобретение квартир на сумму 67, 4 млн рублей.
1-2-3-комнатные квартиры приобретаются для медицинских работников, трудоустроившихся на вакантные должности в центральных районных больницах и учреждениях здравоохранения Петрозаводска.
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