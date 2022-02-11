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На пост главы поселения в Карелии претендует ранее судимый руководитель муниципалитета

Новости. Политика
16:38, 14 Февраля 2022
фото: © REUTERS 2014

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Жители трех муниципальных образований республики досрочно выберут своих глав в марте.

Самая высокая конкуренция на муниципальных выборах в Карелии наблюдается в Деревянском сельском поселении, что, в общем, и неудивительно — это самый «лакомый» кусочек Прионежья с самой дорогой недвижимостью в окрестностях карельской столицы. На кресло главы «петрозаводской Рублевки», как еще порой называют это поселение, нашлось с десяток желающих, но троим из них территориальная избирательная комиссия отказала в регистрации.

Среди тех, кто был в итоге допущен до участия в предвыборной гонке, оказался экс-глава муниципального образования Олег Дякин. Ранее судимого Дякина вполне можно назвать ветераном избирательных кампаний в Карелии — он баллотировался прежде и от «Единой России», и от «Справедливой», и как самовыдвиженец. Однако на старт новой гонки бывший глава поселения решил выйти без партийной поддержки.

Вместе с Олегом Дякиным в борьбе за пост руководителя муниципального образования участвуют еще два самовыдвиженца — юрисконсульт Управления лесного хозяйства Минобороны РФ Олег Антропов и директор районной спортшколы, депутат сельского совета Олег Гаврилюк. Интересно, что свой нынешний депутатский мандат господин Гаврилюк получил в качестве кандидата от «Единой России», но на выборы главы Деревянского сельского поселения эта партия выдвинула другого кандидата — работника местной администрации Андрея Романова.

Своих участников на борьбу за «петрозаводскую Рублевку» выставили еще три парламентские партии. Коммунисты выдвинули заместителя директора «Центра кадастровых услуг» Александра Чуканова, «справедливороссы» — депутата местного совета, пенсионера Алексея Вострикова, а либерал-демократы — временно неработающую жительницу Петрозаводска Екатерину Дакшевич.

Напомним, 20 марта в Карелии пройдут досрочные выборы глав трех муниципальных образований республики и дополнительные выборы депутатов нескольких городских и сельских советов.  

Читайте подробнее в статье «Партийная конкуренция зависит от географии»

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