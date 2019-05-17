На пожаре в Петрозаводске обгорел человек

Пожар произошел в одной из квартир на улице Володарского, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В пятницу, 16 мая, в 22.13 на ул. Володарского, 47 произошел пожар в жилом доме. В результате повреждены мебель и постельные принадлежности на площади 0,2 кв м.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

Один из жильцов обгорел. Его доставили в больницу.