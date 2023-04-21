На продаваемые в России смартфоны начали предустанавливать Rustore

На ряд смартфонов, продаваемых в России, начали предустанавливать магазин приложений Android Rustore.

Российский магазин приложений для пользователей Android Rustore начали предустанавливать на продаваемые в России смартфоны Vivo, Realme, Tecno и Xiaomi, Infinix и Itel. Это следует из презентации Rustore, представленной в рамках Российского интернет-форума (РИФ), о чем пишет ТАСС.

Также в магазине появились 300 иностранных приложений, уточняется в презентации.

С 2023 года Rustore должны предустанавливать на все завезенные и продаваемые в Россию. На сроки исполнения этого обязательства влияет срок поставок новых смартфонов и мораторий на проверки Роспотребнадзором, сообщали ТАСС в Минцифры РФ.