На проектирование дороги к "Белым мостам" из бюджета Карелии выделили 7,5 млн рублей
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В Карелии планируют построить автомобильную дорогу к памятнику природы – комплексу водопадов "Белые мосты" в Питкярантском районе.
Об этом пишет РосТендер.
Дорога длиной 10 километров и шириной в 2 полосы будет вести к водопадам от 319-го километра автотрассы А-121 "Сортавала". Строительство входит в перечень мероприятий федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2019 – 2025 годы".
Управление автомобильных дорог Республики Карелия объявило тендер на подготовку проекта строительства. Заявки от участников принимаются до 10 апреля, а 15 апреля подведут итоги тендера.
Как указано в конкурсной документации, в 2016 году ООО "Альянс Групп" был разработан проект дороги к "Белым мостам" протяженностью 6,5 км, однако строительство тогда так и не начали. Победителю тендера предстоит собрать всю недостающую документацию и провести оставшиеся инженерно-изыскательские работы.
На проведение работ по проектированию из бюджета Карелии выделено 7,5 млн рублей. Как ожидается, документы для строительства будут готовы к 1 июля 2020 года.
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