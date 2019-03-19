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Новости. Экономика
14:50, 19 Марта 2019
фото: @ JIOPKA / commons.wikimedia.org

На проектирование дороги к "Белым мостам" из бюджета Карелии выделили 7,5 млн рублей

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В Карелии планируют построить автомобильную дорогу к памятнику природы – комплексу водопадов "Белые мосты" в Питкярантском районе.

Об этом пишет РосТендер. 

Дорога длиной 10 километров и шириной в 2 полосы будет вести к водопадам от 319-го километра автотрассы А-121 "Сортавала". Строительство входит в перечень мероприятий федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2019 – 2025 годы".

Управление автомобильных дорог Республики Карелия объявило тендер на подготовку проекта строительства. Заявки от участников принимаются до 10 апреля, а 15 апреля подведут итоги тендера.

Как указано в конкурсной документации, в 2016 году ООО "Альянс Групп" был разработан проект дороги к "Белым мостам" протяженностью 6,5 км, однако строительство тогда так и не начали. Победителю тендера предстоит собрать всю недостающую документацию и провести оставшиеся инженерно-изыскательские работы.

На проведение работ по проектированию из бюджета Карелии выделено 7,5 млн рублей. Как ожидается, документы для строительства будут готовы к 1 июля 2020 года.

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