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Новости. Экономика
12:11, 21 Февраля 2019
фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Мэрия: На проектирование и строительство новой "ливневки" Петрозаводску необходимо 8 млрд рублей

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Специалисты администрации приняли участие в заседании Малого бассейнового совета по Ладожскому и Онежскому озерам.

По данным пресс-службы мэрии, на мероприятии под председательством начальника отдела водных ресурсов по Карелии обсуждались вопросы сбережения запасов пресной воды. Сотрудники мэрии Петрозаводска обозначили наиболее острые вопросы городского хозяйства, от скорейшего решения которых напрямую зависит сохранность чистоты Онежского озера. Самый затратный из них - реконструкция городской ливневой канализации.

"Мы понимаем, что нынешнее состояние «ливневки» наносит ущерб природе. Город разработал концепцию модернизации ливневой канализационной системы и в настоящее время изыскивает средства на ее реализацию", - рассказала начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.

В числе первоочередных мероприятий - инвентаризация "ливневки", проектирование, строительство и реконструкция выпусков и участков сети, оборудование общего или локальных сооружений водоочистки. Сумма, необходимая для выполнения работ, около восьми миллиардов рублей. Найти ее без софинансирования из федерального и республиканского бюджетов в ближайшее время невозможно.

В числе других серьезных проблем, которые необходимо решать для предотвращения загрязнения Онежского озера, – отсутствие финансирования работ по очистке водосборных площадей и побережий рек. Требуют срочных действий вопросы безопасной утилизации жидких отходов из кварталов индивидуальной застройки, сточных и технических вод с судов.

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Комментарии

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David
2019-02-21 12:30:04
Нет смысла строить новую без изменений всей инфраструктуры. С газонов стекаеют тонны земли, так называемые "уборщики" высыпают тонны грязи ( песка) на дороги. Всё эти факторы приведут к засорению ливневки, ни какие отстойники не справятся с этой взвесью!
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